رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث مع السفير الروسي تعزيز العلاقات بين البلدين

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين بمكتبه السفير الروسي لدى الخرطوم فلاديمير جيلتوف، حسبما أورد مجلس السيادة.

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للمجلس أن المحادثات بين الطرفين تناولت "مسار العلاقات السودانية الروسية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين".

وبحسب البيان فقد "أشاد رئيس مجلس السيادة بمستوى العلاقات الديبلوماسية بين الخرطوم وموسكو، مؤكدا حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات طبيعية مع كل الدول الصديقة والشقيقة".

وذكر البيان أن السفير الروسي أعرب عن أمله في أن تخطو العلاقات بين البلدين "لمستويات أفضل تعود بالمنفعة المشتركة للشعبين".

المصدر: إعلام مجلس السيادة الانتقالي في السودان