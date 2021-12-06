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ميقاتي يطلع عون على تفاصيل اتصال ماكرون - بن سلمان

أخبار العالم العربي

ميقاتي يطلع عون على تفاصيل اتصال ماكرون - بن سلمان
Reuters
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أطلع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية ميشال عون على تفاصيل الاتصال الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي ولقائه بولي العهد السعودي.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، إن عون تداول مع ميقاتي خلال لقاء جمعهما في قصر بعبدا، في الأوضاع العامة والتطورات وفي عدد من الشؤون المتصلة بعمل الحكومة واللجان الوزارية.

وأطلع ميقاتي الرئيس عون على تفاصيل الاتصال الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اجتماعهما في جدة والنقاط التي تم البحث فيها.

هذا واستقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وأجرى معه "جولة أفق تناولت الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل المؤسسات التابعة للوزارة وحاجات العسكريين في ظل الظروف الراهنة".

المصدر: RT

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