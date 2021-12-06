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خروج متظاهرين إلى شوارع الخرطوم تلبية لدعوة لجان المقاومة وتجمع المهنيين (فيديو)

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خروج متظاهرين إلى شوارع الخرطوم تلبية لدعوة لجان المقاومة وتجمع المهنيين (فيديو)
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موكب احتجاجي في السودان
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بدأ متظاهرون يخرجون إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم تلبية لدعوة لجان المقاومة وتجمع المهنيين، حسبما أفاد مراسلنا اليوم الاثنين.

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ودعت "قوى الحرية والتغيير" السودانية المواطنين إلى المشاركة في "مليونية 6 ديسمبر"، موضحة في بيان لها أن الحديث يدور عن "فعالية ثورية سلمية صاخبة، من فعاليات مقاومة الانقلاب الغاشم المستمرة، من أجل تحقيق مطلب إسقاط الإنقلاب ومدنية الدولة وتحقيق أهداف الثورة المجيدة".

وجددت المنظمة في بيان لها موقفها السياسي بشأن "الاتفاق السياسي الذي تم بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقائد الانقلاب"، مؤكدة دعمها لـ "الحراك الجماهيري السلمي المقاوم للانقلاب".

المصدر: RT + وسائل إعلام

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