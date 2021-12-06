"سانا": ميليشيا قسد تخطف عددا من عمال مدينة القامشلي

قالت وكالة "سانا" إن مجموعة مسلحة تابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المرتبطة بالقوات الأمريكية اختطفت عددا من العمال المياومين من سوق القامشلي واقتادتهم لجهة مجهولة.

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ونقلت عن مصادر محلية أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا "قسد" شنت حملة مداهمات في عدة شوارع في مدينة القامشلي صباح اليوم الاثنين واختطفت عددا من العمال من شارع زكي الأرسوزي الذين اعتادوا على التواجد بالقرب من سوق الخضرة للبحث عن عملهم اليومي فيما أقدمت مجموعة مسلحة أخرى على مداهمة أبنية حديثة الإنشاء واختطفت عمال البناء والصب من أماكن عملهم واقتادتهم لجهة مجهولة.

وذكرت الوكالة أن ميليشيا "قسد" صعدت عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية بدعم من الطائرات الأمريكية واختطفت العشرات من أهالي أرياف دير الزور والرقة والحسكة بهدف تجنيدهم للقتال في صفوفها.

المصدر: وكالة "سانا"