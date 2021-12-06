"سانا": القوات التركية تدخل دفعات جديدة من الأسلحة لـ"دعم الإرهابيين بريف إدلب"

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن تركيا أدخلت خلال الساعات الأخيرة رتلا جديدا يضم عشرات الآليات لـ"دعم التنظيمات الإرهابية التي تتبع لها في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب".

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ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "القوات التركية أدخلت دفعة جديدة من الشاحنات المحملة بمعدات لوجستية وذخائر وأسلحة وكتل إسمنتية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى مرتزقتها في منطقة جبل الزاوية ومحيطها بريف ادلب الجنوبي".

وتؤكد الوكالة أن "الدعم المتواصل الذي تتلقاه التنظيمات الإرهابية بزعامة تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية يأتي من قبل السلطات التركية في إطار تنفيذ المخططات العدوانية للنظام الإخواني ضد السوريين حيث تتضمن تلك التعزيزات بحسب المصادر أسلحة نوعية لاستخدامها في الاعتداء على نقاط الجيش العربي السوري والقرى والبلدات الآمنة في أرياف إدلب وحماة واللاذقية".

وكانت "سانا" أفادت سابقا بأن القوات التركية أدخلت في 27 نوفمبر الماضي أكثر من 200 آلية محملة بأسلحة نوعية وذخائر ومواد لوجستية عبر معبر خربة الجوز غير الشرعي على دفعتين وانتشرت بريف إدلب الغربي وجبل الزاوية إلى الشمال الغربي من المحافظة.

المصدر: سانا