الجيشان المصري والأردني ينفذان عملية تدريبية مشتركة داخل قرية حدودية

اختتمت فعاليات التدريب المصري الأردني المشتركة "العقبة -6" ، والتي نفذها عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية في الأردن.

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وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية حدودية حيث بدأت المرحلة بتنفيذ الإسقاط والإبرار الجوي لعناصر المظلات المصرية والأردنية بهدف فتح نقاط الاستطلاع لتدقيق المعلومات عن العدو وقطع الإمدادات وتطويق القرية، أعقبه تحرك عناصر المهندسين العسكريين لتأمين محاور التقدم واكتشاف العبوات الناسفة وتفجيرها.

وقامت الطائرات متعددة المهام والمدفعية المباشرة وغير المباشرة بتقديم المعاونة النيرانية للقوات، كما تم دفع مجموعات الاقتحام من القوات الخاصة والوحدات الميكانيكية والمدرعة لفرض السيطرة على القرية.

كما نفذت عناصر قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأردنية عمليات مشتركة لمقاومة العناصر الإرهابية المسلحة المتمركزة بالمناطق الجبلية وذلك بتنفيذ الإقتحام الرأسى وتحرير الرهائن المحتجزة بالإضافة إلى إكتشاف أحد المنشآت التى تستخدم لتجهيز العبوات الناسفة وقيام عناصر المهندسين العسكريين والحرب الكيميائية بتأمين وتطهير المبنى ، وفى نهاية المرحلة نفذت عناصر قوات المظلات المصرية والأردنية قفزة الصداقة المشتركة بأعلام الدولتين تعبيراً عن الصداقة والأخوة بين الشعبين.

تزامنت المرحلة مع تنفيذ الوحدات الخاصة البحرية المصرية والأردنية لعدد من الأنشطة بمشاركة عناصر من الضفادع البشرية والصاعقة البحرية وباستخدام اللنشات السريعة وبمشاركة ناقلة الإمداد " سجم حلايب ".

‏كما اعترضت المجموعات القتالية إحدى السفن التجارية المشتبه بها، ونفذت إجراءات حق الزيارة والتفتيش للسفينة بمساندة الطائرات الهليكوبتر والزوارق السريعة ، أعقبه تطهير وتأمين مبنى داخل الميناء من العناصر الإرهابية والسيطرة عليه.

المصدر: RT