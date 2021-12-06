قرداحي: أنا ربحت المليون وميقاتي يعتقد أنه ربح المليار بعد اتصال محمد بن سلمان

اعتبر وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي أن "رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، يعتقد أنه ربح المليار وليس المليون بعد الاتصال المباشر مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان".

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وفي لقاء له في برنامج "وهلق شو" بعد تقديم استقالته، قال جورج قرداحي: "نجيب ميقاتي يعتقد أنه ربح المليار وليس المليون بعد الاتصال المباشر مع الأمير محمد بن سلمان، وننتظر النتيجة..والمي تكذب الغطاس".

وأضاف قرداحي أنه "ربح الملايين بعد التضامن الذي حصل معه في لبنان، وأن الشعب اللبناني بأكثريته معه، بالإضافة لملايين العرب والمغرب العربي".

وأكمل: "بالنسبة للسياسية المجال مفتوح وأنا حاضر من جديد لأي نداء من وطني وإذا صار في انتخابات".

المصدر: "الجديد"