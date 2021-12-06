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الإعلان في السعودية عن إيقاف 250 شخصا ينتمون إلى 6 جهات في قضايا فساد

أخبار العالم العربي

الإعلان في السعودية عن إيقاف 250 شخصا ينتمون إلى 6 جهات في قضايا فساد
AFP
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أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة" بإيقاف 220 شخصا ينتمون إلى 6 جهات في قضايا جنائية وإدارية.

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وأوضحت الهئية السعودية أن التحقيق شمل 657 من المتهمين، أوقف منهم 250 شخصا ينتمون إلى 6 وزارات هي "الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والإسكان".

وفيما لفتت "نزاهة" إلى أنها قامت بحوالي 6459 جولة رقابية، أشارت إلى أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري تتمثل "في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي إضافة إلى التزوير وإساءة استخدام السلطة".

المصدر: المدينة

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