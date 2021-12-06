مقتل فلسطيني بعد دهسه جنديا إسرائيليا قرب حاجز جبارة

قتل شاب فلسطيني، فجر اليوم الاثنين، برصاص القوات الإسرائيلية، بعدما دهس أحد عناصرها قرب حاجز جبارة بين طولكرم والطيبة في المثلث.

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وأقرت وفاة الفلسطيني على الفور، بينما ذكرت مصادر طبية إسرائيلية أن عنصر الأمن الإسرائيلي أصيب بجروح خطيرة. وأكدت المصادر أيضا أنه تم نقل رجل الأمن المصاب إلى مشفى "تل هشومير" لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن إصابته تتركز في الأطراف والصدر والرأس، لكن وضعه مستقر.

ووفق المعطيات الأولية كان الشاب الفلسطيني في سيارة من نوع "كايا"، تحمل لوحة أرقام فلسطينية، دخل بها مسرعا إلى الحاجز ودهس رجل الأمن الإسرائيلي.

ولم يعرف اسم الشاب بعد.

المصدر: RT + عرب48