"الرباعي السالب".. وزير مغربي سابق ينتقد فساد النخبة السياسية بالمملكة وانعدام الحساب (فيديو)

انتقد وزير الثقافة المغربي الأسبق بن سالم حميش السياسيين والحزبيين المتنفذين بالبلاد الذين "أطلقوا العنان لتبديد المال العام في ظل تفشي الفساد ومنه فساد النخبة السياسية".

وكشف بن سالم حميش عن دخول حوالي 100 شخص "شبه أمي" إلى البرلمان عن طريق "شراء الذمم".

وأوضح حميش خلال ندوة نظمتها مؤسسة "عابد الجابري للفكر" بالرباط حول موضوع "المغرب إلى أين؟" خطورة ما وصفه بـ"الرباعي السالب" المتمثل في "الأمية والفقر والبطالة والفساد".

وقال: "الذي يمثل أمامنا ونحن نطرح الرباعي السالب، الأمية والفقر والبطالة والفساد، هو أن هناك مائة برلماني دخلوا البرلمان شبه أميين بشراء الذمم والفساد".

وأضاف: "مع الفساد تصير الديمقراطية لعبا واتجارا، ويصبح الانتقال الديمقراطي وهما إن لم أقل خرافة".

وأفاد حميش بأن من بين الأمور التي تثير القلق في المغرب هي "اللاحساب المتبوع باللاعقاب".

من جانب آخر، عبر بن سالم حميش عن انزعاجه من كثرة المجالس الاستشارية بالمغرب والتعويضات المالية الكبيرة لأعضائها، حيث صرح "أنزعج من كثرة المجالس الاستشارية كمجلس شكيب بنموسى "اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي" والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حيث يتقاضى كل عضو راتبا مهما"، معتبرا "كثرة المجالس تبذيرا للمال العام".

التطبيع مع إسرائيل

اعتبر حميش أن "محاولات التطبيع التي تجري مع إسرائيل بمثابة استعمار جديد لبلاده يحدث بطريقة أخرى".

ودعا حميش اليهود المغاربة إلى إعلان تنصلهم من إسرائيل، وسياسات حزبي العمل والليكود الإسرائيليين، والإقرار بأنها (إسرائيل) كيان صهيوني مغتصب للأراضي الفلسطينية.

وأضاف: "على الجالية اليهودية بالمغرب أن تجدد بيعتها للعاهل المغربي الملك محمد السادس، لتؤكد على تجذر مغربيتها".

المصدر: وكالات