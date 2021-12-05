الصحة المصرية: هناك ضعاف نفوس داخل الوزارة زوروا شهادات لقاح كورونا

قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي المصري القائم بأعمال وزير الصحة، إنه تم رصد العديد من حالات التزوير لشهادة لقاح كورونا خلال الفترة الماضية في البلاد.

وأوضح عبد الغفار، أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الأشخاص الذين زوروا شهادة اللقاح"، وقال: "هناك أضعاف نفوس من داخل منظومة الصحة زورا شهادة اللقاح".

وشدد على أن "هناك عقوبة رادعة لمن زوروا الشهادة من داخل المنظومة الصحية"، كما أشار إلى أن جميع أنواع اللقاح متوفرة في مصر بكثرة، وأن هناك 13 مليون جرعة من لقاح "فايزر".

المصدر: "القاهرة 24"