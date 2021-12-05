فوز فيلم مكسيكي بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي

فاز الفيلم المكسيكي "الثقب في السياج" للمخرج خواكين ديل باسو بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثالثة والأربعين، التي أسدل الستار عليها يوم الأحد.

وفازت بجائزة "الهرم الفضي" لأفضل إخراج لورا ساماني عن فيلم "جسد ضئيل" من إيطاليا فيما ذهب "الهرم البرونزي" لأفضل عمل أول أو ثان لفيلم "انطوائيون" من كوريا الجنوبية.

ومنحت لجنة تحكيم المسابقة الدولية جائزة أفضل اسهام فني للمصور خوسيه أليون عن الفيلم الإسباني "إنهم يحملون الموت" فيما حصل فيلم "107 أمهات" من سلوفاكيا على جائزة أفضل سيناريو.

وفاز المصري محمد ممدوح بجائزة أفضل ممثل في المهرجان عن فيلم "أبو صدام" والإيطالية سوامي روتولو على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "كيارا".

وحصد جائزة تصويت الجمهور الفيلم الأردني "بنات عبد الرحمن" للمخرج زيد أبو حمدان وبطولة صبا مبارك وفرح بسيسو وحنان الحلو ومريم باشا وخالد الطريفي.

وأقيم حفل الختام بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية وقدم خلاله المغني والملحن حميد الشاعري أغنية "الأفلام" التي صنعها خصيصا للمهرجان هذا العام.

وفي مسابقة "آفاق السينما العربية" فاز بالجائزة الفيلم اللبناني "دفاتر مايا" للمخرجين جوانا حاجي توما وخليل جريج فيما حصل الفيلم الوثائقي "من القاهرة" للمخرجة هالة خليل على جائزة أفضل فيلم غير روائي ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم اللبناني "فياسكو" للمخرج نيقولا خوري.

وذهبت جائزة أفضل أداء تمثيلي إلى عفاف بن محمود من تونس عن دورها في فيلم "أطياف" كما نوهت لجنة تحكيم المسابقة بالفيلم التونسي "قدحة" للمخرج أنيس الأسود.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة فاز بالجائزة الفيلم التونسي "نقطة عمياء" للمخرج لطفي عاشور فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم مناصفة إلى فيلمي "ولا حاجة يا ناجي.. اقفل" من مصر وطثم حل الظلام" من لبنان.

وقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر جائزة "الأسرة والسكان" إلى فيلم "الامتحان" للمخرج الكردي شوكت أمين كوركي.

وقال المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان في الختام إن الإقبال هذا العام "كان غير مسبوق" خلال الأيام العشرة الماضية حيث امتلأت قاعات الأوبرا بالحضور وسادتها حالة من الفرحة "ليس فقط لمشاهدة الأفلام لكن لحضور الندوات والمحاضرات واللقاءات" مشيرا إلى أن عدد التذاكر المباعة في هذه الدورة تجاوز 42 ألفا.

وأضاف أن المهرجان لا يفخر بتحقيق رقم جديد للحضور فحسب لكن للمحتوى الذي يقدمه والفرص التي يتيحها سواء لتمويل الأفلام الجديدة من خلال أيام القاهرة لصناعة السينما أو التعلم وتبادل الخبرات.

وكرم المهرجان في حفل الختام المنتج الأمريكي لورانس بيندر والمخرج الفرنسي تيري فريمو رئيس مهرجان كان السينمائي.

المصدر: "رويترز"