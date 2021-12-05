العراق.. المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في دعوى العامري لإلغاء نتائج الانتخابات

أعلن مصدر قضائي عراقي أن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر بالدعوى إلى 13 ديسمبر الجاري".

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وأكد العامري في وقت سابق أن تحالفه مستمر بالطعن في الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية، واتهم مفوضية الانتخابات بأنها "لم تلتزم بإجراءاتها، وارتكبت مجموعة مخالفات، أولها مخالفة قانونها".

المصدر: "وكالة الأنباء العراقية"