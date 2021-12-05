عودة الطيران السويسري إلى مطار بيروت بعد غياب دام عشرات السنين

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه استقبال مطار رفيق الحريري الدولي ظهر الأحد، رحلة لشركة الخطوط الجوية السويسرية هي الأولى بين البلدين منذ عشرات السنين.

وكتب حميه على "تويتر": "إيمانا بأن رحلة تفعيل مرافق لبنان الحيوية هي المسار الصحيح لنهوض الوطن مجددا وإعلانا لإطلاق مسار رفع مكانة مطار رفيق الحريري الدولي بين أقرانه في العالم. اليوم (الأحد) وبعد طول غياب ولعشرات من السنين، ها هو الطيران السويسري يحط على أرض المطار آتيا من زوريخ".

وحسب الوزير حميه، ستقوم الشركة السويسرية برحلتين أسبوعيا إلى مطار رفيق الحريري بيومي الخميس والأحد.

إيماناً بأن رحلة تفعيل مرافق لبنان الحيوية هي المسار الصحيح لنهوض الوطن مجدداً وإعلاناً عن إطلاق مسار رفع مكانة #مطار_رفيق_الحريري_الدولي بين أقرانه في العالم.اليوم وبعد طول غياب ولعشرات من السنين ها هو الطيران السويسري يحط على أرض المطار قادماً من زوريخ وبمعدل رحلتين أسبوعيا pic.twitter.com/AIerMYar5s — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 5, 2021

وكان في استقبال هذه الرحلة الأولى، التي وصل على متنها 60 راكبا، مدير الشركة في لبنان إبراهيم دريان وممثلون للمديرية العامة للطيران المدني.

المصدر: RT