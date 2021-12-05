الناطق باسم مجلس النواب الليبي ينفي في تصريح لـRT انسحاب عقيلة صالح من الانتخابات الرئاسية

نفى الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في تصرح خاص لـRT الأنباء المتداولة عن انسحاب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من انتخابات الرئاسة الليبية.

وكان حساب منسوب للمرشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي على "تويتر" تحدث عن انسحاب صالح من السباق الرئاسي.

وقال إن هناك "أنباء عن انسحاب الحاج عقيلة صالح من الانتخابات الرئاسية ورجوعه إلى منصبه".

#أنباء عن انسحاب الحاج عقيلة صالح من الانتخابات الرئاسية ورجوعه الي منصبه . — Saif Al-Islam Gaddafi The future of Libya (@SaifFuture) December 5, 2021

وأضاف: "عقيلة صالح وعدد من المرشحين يعتزمون الإعلان عن الانسحاب من السباق الانتخابي".

وتابع أن "صالح سيعود كرئيس لمجلس النواب وسيعقد جلسة ينسف فيها كل ما نتج عن لجنة الحوار بحجة أن (رئيس الوزراء عبد الحميد) الدبيبة لم يلتزم بتعهداته وأن ذلك يهدد العملية الانتخابية".

وأشار إلى أن "عقيلة سيعلن اعتماد خارطة طريق جديدة تضمن عودة صلاحيات القائد الأعلى للجيش لشخصه وتمثيل ليبيا خارجيا".

وأردف قوله: "عقيلة سيكلف شخصية سياسية بتشكيل حكومة جديدة تحضر لانتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل".

- عقيلة سيعلن اعتماد خارطة طريق جديدة تضمن عودة صلاحيات القائد الأعلى للجيش لشخصه وتمثيل ليبيا خارجيًا.



- عقيلة سيقوم بتكليف شخصية سياسية بتشكيل حكومة جديدة تقوم بالتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المُقبل. #ليبيا_برس — Saif Al-Islam Gaddafi The future of Libya (@SaifFuture) December 5, 2021

المصدر: RT