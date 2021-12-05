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الناطق باسم مجلس النواب الليبي ينفي في تصريح لـRT انسحاب عقيلة صالح من الانتخابات الرئاسية

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الناطق باسم مجلس النواب الليبي ينفي في تصريح لـRT انسحاب عقيلة صالح من الانتخابات الرئاسية
Reuters ESAM OMRAN AL-FETORI
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
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نفى الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في تصرح خاص لـRT الأنباء المتداولة عن انسحاب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من انتخابات الرئاسة الليبية.

وكان حساب منسوب للمرشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي على "تويتر" تحدث عن انسحاب صالح من السباق الرئاسي.

وقال إن هناك "أنباء عن انسحاب الحاج عقيلة صالح من الانتخابات الرئاسية ورجوعه إلى منصبه".

وأضاف: "عقيلة صالح وعدد من المرشحين يعتزمون الإعلان عن الانسحاب من السباق الانتخابي".

وتابع أن "صالح سيعود كرئيس لمجلس النواب وسيعقد جلسة ينسف فيها كل ما نتج عن لجنة الحوار بحجة أن (رئيس الوزراء عبد الحميد) الدبيبة لم يلتزم بتعهداته وأن ذلك يهدد العملية الانتخابية".

وأشار إلى أن "عقيلة سيعلن اعتماد خارطة طريق جديدة تضمن عودة صلاحيات القائد الأعلى للجيش لشخصه وتمثيل ليبيا خارجيا".

وأردف قوله: "عقيلة سيكلف شخصية سياسية بتشكيل حكومة جديدة تحضر لانتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل".

المصدر: RT

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