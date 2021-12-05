معاون وزير النفط السوري: نطمئن المواطنين أن وضع المشتقات النفطية بخير

أشار معاون وزير النفط السوري عبد الله خطاب إلى أن سوريا تأثرت بأزمة الطاقة العالمية، لكنه طمأن المواطنين على أن وضع المشتقات النفطية في البلاد بخير.

وفي حديث متلفز قال خطاب إن "سوريا تأثرت كغيرها من دول العالم بأزمة الطاقة العالمية، والتي تسبب بها تغير المناخ والتوجه نحو استخدام الطاقات النظيفة ما أدى إلى زيادة الطلب على الغاز بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عموما بشكل كبير".

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وأضاف أنه "لدى الوزارة خطة لتأمين المشتقات النفطية بكل السبل سواء بالاستيراد أو الإنتاج"، مؤكدا أن "هناك استقرارا في خطط التوريد خلال الشهرين الماضيين".

وأشار إلى أنه "يطمئن المواطنين السوريين أن وضع المشتقات النفطية بخير".

وتابع أن "إنتاج سوريا من النفط الآن 100 ألف برميل، يكرر منها 20 ألف برميل في مصافي القطر، فيما يسرق منها حوالي 80 ألف برميل من قبل مليشيا قسد والاحتلال الأمريكي في شمال شرق سوريا".

وعن توزيع المخصصات، أكد أن "توزيع المخصصات العائلية مرتبط بالكفاية وتوفر المادة، وأن هناك أولويات في التوزيع للأفران والمشافي والقطاع العام، ويتم تنفيذها مئة بالمئة".

المصدر: "صحيفة الوطن السورية"