إسرائيل تفرج عن أسير فلسطيني بعد إضرابه عن الطعام 131 يوما (فيديو)

أطلقت إسرائيل سراح المعتقل الفلسطيني كايد الفسفوس بعد أسبوعين من اتفاق للإفراج عنه أنهى بموجبه إضرابه عن الطعام الذي استمر 131 يوما، وفقا لمنظمة تعنى بحقوق السجناء.

وظل الفسفوس البالغ 32 عاما في مستشفى إسرائيلي منذ إنهاء إضرابه عن الطعام في 23 نوفمبر، وكان نموذجا لستة سجناء أضربوا عن الطعام احتجاجا على سياسة إسرائيل المثيرة للجدل المتمثلة في "الاعتقال الإداري"، والتي تسمح باحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون توجيه اتهامات لهم.

وتؤكد إسرائيل على ضرورة هذه السياسة لاحتجاز المشتبه بهم الذين يشكلون خطورة على أمن إسرائيل، لكن الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية ترى أن هذه الممارسة تحرم المعتقل من الحق في الحصول على محاكمة عادلة، وتسمح لإسرائيل باحتجاز السجناء لشهور أو حتى سنوات دون أدلة ضدهم، في الوقت الذي نادرا ما يتم فيه تطبيق القانون على المواطنين الإسرائيليين.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني عودة الفسفوس إلى منزله في الضفة الغربية المحتلة عبر نقطة تفتيش عسكرية بالقرب من مدينة الخليل ظهر يوم الأحد.

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت نشرت في وقت لاحق السجين السابق على كرسي متحرك يحتفل بعودته إلى مسقط رأسه في مدينة الدورا.

وتحتجز إسرائيل إداريا حوالي 500 من بين 4600 معتقل فلسطيني تحتجزهم، وفق مؤسسة "الضمير" الفلسطينية المعنية بحقوق الأسرى.

المصدر: أ ب