عضو "النواب الليبي": المجلس سيعقد الأسبوع المقبل جلسة مساءلة لرئيس مفوضية الانتخابات

استبعد عضو مجلس النواب الليبي المبروك الخطابي عقد جلسة المساءلة غدا الاثنين لعدم تحديد موعدها، مرجحا عقدها الثلاثاء أو الأسبوع المقبل في مدينة طبرق بعد انتهاء الترتيبات اللازمة.

وأشار الخطابي في تصريحات صحفية، إلى أن "رئيس المفوضية بانخراطه في السجال السياسي أفقد المفوضية حياديتها ومهنيتها، لا نشكك في نزاهة القضاء، لكن لا أحد ينكر أن ضغطا كبيرا قد مورس عليه ومحاولة بعض الأطراف توظيفه سياسيا"، وفق تعبيره.

وأوضح، أن "الجلسة ستناقش، القوانين الانتخابية ومدى مساهمتها في العملية الانتخابية والنظر في إمكانية الاستمرار فيها أو هناك خيارات أخرى"، معتبرا أن "المشكلة أكبر وأعمق من البرلمان".

ودعا أكثر من 70 عضوا، في بيان مشترك لهم رئاسة مجلس النواب السبت، إلى عقد جلسة غد الاثنين لمساءلة رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح بشأن الاشتباه في التزوير وتجاوز القوانين الانتخابية مطالبين إياه بعدم إعلان قائمة المترشحين للرئاسة إلا بعد انتهاء جلسة المساءلة.

ناصر حاتم

المصدر: وكالات