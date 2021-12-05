السيسي: أمارس لعبة الكاراتيه منذ 50 سنة لأنها تعلم الانضباط والخلق الحسن

لفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنه يمارس رياضة الكاراتيه منذ 50 سنة، مشيرا إلى أن هذه الرياضة شديدة الانضباط والأدب وتعلم أصحابها القيم والمبادىء.

وقال السيسي ردا على سؤال حول رياضته المفضلة طرحه الفنان الكوميدي وبطل السباحة وألعاب القوى المصري أحمد طارق في إحدى الفعاليات: "اللعبة دي بمارسها من 50 سنة، وكانت لعبة جديدة وهي لعبة الكاراتيه".

وأضاف: "هي لعبة شديدة الانضباط والأدب والخلق الحسن وبتعلم صحابها القيم والمبادئ".

وتابع: "الكاراتيه عنده نموذج فريد في السلوك والقدرة والتعاون والاحترام، ودي اللعبة اللي بحبها، ولكن لا أمارسها حاليا وحافظها كويس وفضلت عمر كبير ألعبها".

وردا على سؤال آخر طرحه طارق حول مدى سعادته بتوليه منصب رئاسة الجمهورية، قال السيسي: "ده سؤال صعب أوي، أنا في النقطة دي بالذات بقول يا رب أنت تتمكن من هذا الأمر.. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء.. وبقول لربنا زي ما حملتني المسؤولية ساعدنى واعطيني وقدرني أن أسعد الدنيا كلها، ولو ده قدرت عملته هكون راضي إني توليت الوظيفة دي".

المصدر: "اليوم السابع"