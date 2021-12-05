مصر.. كشف ملابسات مقتل 3 مطلوبين بمواجهة مسلحة مع الشرطة

لقي 3 من أرباب السوابق مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في أسوان، كما ضبط الأمن اثنين آخرين بحوزتهما أسلحة نارية.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن قوات الأمن ولدى وصولها إلى مكان تواجدهم، بادر المسلحون لإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم الشرطة إطلاق النار.

وأشار إلى أن المواجهة أسفرت عن مقتل 3 عناصر أحدهم هارب من أحكام قضائية بينها حكمان بالسجن المؤبد على جرائم قتل وسرقة بالإكراه وسطو مسلح، ومطلوب بقضيتي شروع في القتل.

وأوضح الموقع أن الأمن ضبط عنصرين آخرين وصادر في حوزة المشبوهين 7 بنادق آلية و49 مخزنا وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من مخدر الحشيش وميزانا حساسا ومبلغا ماليا، وسيارة (تريسيكل) ودراجة نارية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري