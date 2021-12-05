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الملك سلمان يبعث رسالتين إلى زعيمين في الخليج

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يبعث رسالتين إلى زعيمين في الخليج
Reuters SAUDI PRESS AGENCY
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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأحد رسالة خطية إلى كل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرسالتين تتعلقان "بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها".

وأضافت الوكالة أن الرسالة إلى الشيخ تميم قام بتسليمها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال استقبال أمير قطر له في مكتبه بالديوان الأميري اليوم الأحد.

وقام بن فرحان أيضا بتسليم الرسالة إلى أمير الكويت خلال استقبال ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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