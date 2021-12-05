الملك سلمان يبعث رسالتين إلى زعيمين في الخليج

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأحد رسالة خطية إلى كل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرسالتين تتعلقان "بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها".

وأضافت الوكالة أن الرسالة إلى الشيخ تميم قام بتسليمها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال استقبال أمير قطر له في مكتبه بالديوان الأميري اليوم الأحد.

قام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال سمو أمير دولة قطر له في مكتبه بالديوان الأميري اليوم.#واسpic.twitter.com/8IPRqAm6fP — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 5, 2021

وقام بن فرحان أيضا بتسليم الرسالة إلى أمير الكويت خلال استقبال ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

قام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.#واسpic.twitter.com/WI7nWLhNtQ — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 5, 2021

المصدر: وكالة الأنباء السعودية