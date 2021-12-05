جنبلاط يعلق على مبادرة ماكرون بالفرنسية ويحذر من "قوى الظل"

علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، اليوم الأحد، على "مبادرة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإنقاذ لبنان"، محذرا من "قوى الظل".

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وباللغة الفرنسية، غرد وليد جنبلاط في "تويتر" قائلا: "في هذا العبور للصحراء مع خطر السقوط في هاوية المجهول، مبادرة ماكرون لإنقاذ لبنان شجاعة بشكل لافت، لكن لا ننسى قوى الظل ودورها التقليدي في إفساد كل شيء وقتل كل شيء".

Dans cette traversée du desert avec les risques de chutes dans les abimes de l’inconnu l’initiative de Macron a sauver le Liban est remarquablement courageuse mais ne pas oublier les forces de l’ombre et leur rôle traditionnel de saborder tout et tuer tout #francepic.twitter.com/gK2nCsyO9Q — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 5, 2021

المصدر: RT