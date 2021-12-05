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جنبلاط يعلق على مبادرة ماكرون بالفرنسية ويحذر من "قوى الظل"

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جنبلاط يعلق على مبادرة ماكرون بالفرنسية ويحذر من
Reuters Philippe Wojazer
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط
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 علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، اليوم الأحد، على "مبادرة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإنقاذ لبنان"، محذرا من "قوى الظل".

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وباللغة الفرنسية، غرد وليد جنبلاط في "تويتر" قائلا: "في هذا العبور للصحراء مع خطر السقوط في هاوية المجهول، مبادرة ماكرون لإنقاذ لبنان شجاعة بشكل لافت، لكن لا ننسى قوى الظل ودورها التقليدي في إفساد كل شيء وقتل كل شيء".

المصدر: RT

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