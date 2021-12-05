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البرهان لـ RT: دور الجيش في السودان مستقبلا يجب أن يحدده الدستور ويتقيد به الجميع

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البرهان لـ RT: دور الجيش في السودان مستقبلا يجب أن يحدده الدستور ويتقيد به الجميع
RT
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كشف رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان عن خطط لوضع تصور لدور القوات المسلحة في المستقبل وترسيخ مهام محددة لها في الدستور يتقيد بها الجميع.

وجدد البرهان في حديث مع RT تأكيداته على خروج الجيش من السياسة بنهاية الفترة الانتقالية.

كذلك أشار رئيس مجلس السيادة إلى وجود توجه نحو تأسيس تكتل سياسي عريض توافقي يضم معظم القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني وبجانب قيادة الانتقال للتعاون باتفاق كامل حتى الوصول إلى الانتخابات.

وفي الملف الإثيوبي أكد البرهان أن أديس أبابا ظلت لفترات طويلة تحمل بلاده وزر أزماتها الداخلية وقال إنها تمارس إلى جانب المليشيات التي تدعمها الأعمال العدائية تجاه السودان، معربا عن أمله في الوصول لتوافق مع الجارة إثيوبيا لترجع قواتها إلى الحدود الدولية وتتم استعادة كافة الأراضي السودانية التي احتلتها.

هذه العناوين وغيرها تتابعونها في لقاء كامل مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على شاشة قناة RT في وقت لاحق اليوم.

المصدر: RT

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