خارجية فلسطين تطالب المجتمع الدولي بإعادة تعريف الارهاب

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن "احتضان سلطات إسرائيل الرسمية لقتلة محمد شوكت سليمة، يدل على وجود تعليمات وتوجيهات تسمح لجنود الاحتلال باستباحة حياة الفلسطينيين".

وأدانت الوزارة الفلسطينية بشدة تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين "التي تدعم وتبرر هذه الجريمة، وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني".

وطالبت الوزارة، في بيانها، "المجتمع الدولي بإعادة النظر في الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل جزافا بحق الفلسطينيين تحت الاحتلال، وإعادة صياغة تعريف الإرهاب ".

وقال الوزارة "إن خشية المجتمع الدولي من انتقاد دولة الاحتلال تعكس خللا كبيرا في شكل العلاقة بين المجتمع الدولي وإسرائيل".

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وشدد البيان، على أن الخارجية الفلسطينية "تتابع هذه الجريمة الموثقة من كافة جوانبها وتفاصيلها، تمهيدا لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية".

المصدر: RT