الإمارات: الطائرات الحربية الفرنسية ليست بديلا عن الأمريكية

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن صفقة شراء مقاتلات "رافال" الفرنسية، مكملة لصفقة مزمعة لشراء المقاتلات الأمريكية "إف-35".

وذكر اللواء إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في الإمارات، أن مقاتلات "رافال" ستحل محل طائرات "ميراج 2000".

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وأضاف اللواء، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام): "هذه الصفقة لا تعتبر بديلة لصفقة إف-35 المرتقبة، بل هي بالأحرى صفقة مكملة لها، في إطار تطوير قدرات القوات الجوية".

وشدد العلوي، على أن الإمارات تتطلع منذ فترة لإحلال طائرات جديدة محل مقاتلات "ميراج".

وكانت الإمارات، قد طلبت يوم الجمعة 80 طائرة "رافال" و12 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز "كاراكال"، في إطار تعاقد لشراء سلاح فرنسي قيمته 17 مليار يورو.

المصدر: رويترز