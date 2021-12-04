ميقاتي: على الأطراف اللبنانية عدم التدخل في أي شأن يسيء إلى الأشقاء العرب

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأطراف اللبنانية لعدم التدخل في أي شأن يسيء إلى الدول العربية ويلحق الضرر باللبنانيين، مشددا على ضرورة الالتزام بسياسة "النأي بالنفس".

وعلق ميقاتي في حديث لصحيفة "النهار العربي" على الاتصال الثلاثي الذي جرى اليوم السبت بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا إنه أكد لبن سلمان عزم لبنان على العمل لعودة العلاقات مع السعودية إلى سابق عهدها.

إقرأ المزيد

وأضاف أنه أكد لبن سلمان "التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات الأساسية التي من شأنها أن تفتح الباب مجددا لدعم لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها على كافة الأصعدة".

وتابع: "على الأطراف اللبنانية أن تقدر دقة الأوضاع والظروف وعدم الإقدام على أي تدخل في أي شأن يسيء إلى الأشقاء العرب ويلحق الضرر باللبنانيين".

وأردف قوله: "آن الأوان للالتزام مجددا بسياسة النأي بالنفس وعدم اقحام أنفسنا ووطننا بما لا شأن لنا به".

المصدر: "النهار العربي"