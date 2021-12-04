 
مباشر

الخارجية الفلسطينية تدين جريمة الإعدام الميداني في باب العامود وتطالب الجنائية الدولية بالتحقيق

أخبار العالم العربي

الخارجية الفلسطينية تدين جريمة الإعدام الميداني في باب العامود وتطالب الجنائية الدولية بالتحقيق
Reuters BENOIT TESSIER
علم فلسطين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvw8

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها لجريمة الإعدام الميداني لفلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بدعوى طعنه مستوطنا إسرائيليا قرب باب العامود في القدس.

وقالت الوزارة إنها "تدين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال في وضح النهار بحق الشهيد محمد سليمة بعد أن سقط على الأرض وهو مصاب، وتعتبرها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يحاسب عليها القانون الدولي".

إقرأ المزيد
الخارجية الإسرائيلية تنشر فيديو عملية الطعن في القدس
الخارجية الإسرائيلية تنشر فيديو عملية الطعن في القدس

واعتبرت أن ما حصل هو "دليل آخر وإثبات جديد على أن التعليمات التي تصل جنود الاحتلال وشرطته من قيادتهم ومن المستوى السياسي في دولة الإحتلال تسمح لهم بقتل أي فلسطيني واعدامه وفقا لتقديرهم ودون أن يشكل أي خطر عليهم، وهو ما يعكس عقلية احتلالية عنصرية تتعامل مع الفلسطيني كهدف للتدريب والرماية، ويجسد مستوى الانحطاط الأخلاقي العميق الذي وصل إليه جيش الإحتلال".

وأضافت أنها "تتابع تفاصيل هذه الجريمة النكراء مع الجهات الدولية كافة، خاصة وأنه تم توثيقها بالصوت والصورة".

وطالبت الجنائية الدولية "الخروج عن صمتها غير المبرر والبدء بتحقيقاتها في جرائم الإحتلال ومستوطنيه".

ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى "إدانة هذه الجريمة وفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال والجهات التي تعطي التعليمات لقتل الفلسطينيين".

 

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا