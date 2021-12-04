سفير مصر بالإمارات: نتابع التحقيق في مقتل مصري على يد إثيوبي

قال سفير مصر في الإمارات شريف بديوي إن جهات التحقيق بإمارة أبو ظبي باشرت التحقيق في حادث مقتل مقيم مصري على يد زميل له بالعمل إثيوبي الجنسية.

وأوضح البديوي في تصريحات لموقع "القاهرة 24" أن التحقيقات ما زالت جارية من قبل السلطات الإماراتية للوقوف على أسباب ودوافع مقتل المقيم المصري على يد إثيوبي.

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وأكد السفير البديوي أن السفارة المصرية في الإمارات تتابع التحقيقات.

ولقي مواطن مصري مصرعه في دولة الإمارات على يد شاب إثيوبي زميله في العمل، حيث يعملان (الضحية والمجني عليه) في مغسلة سيارات.

وقال والد الشاب المصري المغدور في الإمارات إن ابنه إبراهيم عبد المجيد 22 سنة يعمل في مغسلة سيارات في منطقة العين في إمارة أبو ظبي حيث علم من أحد الضباط في الإمارات وهو ابن عم الكفيل الإماراتي أن المتهم ارتكب جريمته بأن طعنه بسكين بعد أن ضربه على رأسه بشومة.

وألقت الشرطة الإماراتية القبض على المتهم وجار حاليا التحقيق معه في تلك الجريمة، ولفت الأب إلى أن الأسرة تسلمت الجثمان ودفنته في مقابر السيدة نفسية يوم الخميس الماضي، وذلك بعد تحرير تفويض في وزارة الخارجية والموافقة على إجراءات تسلم الجثمان والتوقيع على إقرار دفن الجثمان في مصر.

وصرح والد الشاب المقتول بأن المستشارة القانونية لوزيرة الهجرة في أبو ظبي تواصلت معه ووعدته بمتابعة سير التحقيقات وإعادة حق نجله المدني والقانوني والمالي، مؤكدة أن الجهات الرسمية تتابع القضية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري