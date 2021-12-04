البرهان: اتفاق القاعدة البحرية الروسية قيد البحث والعلاقات مع موسكو قوية

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إن الاتفاق مع موسكو حول القاعدة البحرية الروسية في السودان قيد النقاش، وأن العلاقات مع موسكو قوية.

وحول مشاركة الجيش في الحياة السياسية، أكد البرهان أن القوات السودانية ستترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في 2023.

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وأضاف أن الخرطوم في حوار مستمر مع المحكمة الجنائية الدولية وملتزمة بالعدالة وأن المؤتمر الوطني لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور، مشددا على أنهم ملتزمون بذلك.

وبشأن سقوط ضحايا خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها السودان، أفاد البرهان بأن التحقيقات بدأت، وأن السلطات ستسمح بالتظاهر السلمي.

أما اقتصاديا، فأوضح أنه عندما يستقر الوضع سيعود الدعم الاقتصادي الدولي من خلال حكومة مدنية وشدد على أن السودان لن يعيد الدعم الذي رفعه أو يعود لطبع النقود.

وكان البرهان قد أكد أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية، وأن مهمته الحالية ستنتهي بانتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد.

المصدر: رويترز