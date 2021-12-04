الحوثيون ينشرون فيديو لحطام مسيّرة "سكان إيغل" أسقطوها في مأرب

نشرت وحدة "الإعلام الحربي" التابعة للحوثيين فيديو لحطام طائرة مسيّرة من نوع "سكان إيغل" أمريكية الصنع، أسقطتها دفاعاتهم في مأرب.

ويظهر في الفيديو بقايا طائرة بلا طيار مدمرة وبجانبها مسلحون حوثيون، أكد أحدهم أن "الطائرات الاستطلاعية الأمريكية أصبحت أهدافا سهلة لدفاعاتنا الجوية".

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أكد بوقت سابق من اليوم السبت "إسقاط طائرة تجسس "سكان إيغل" أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب".

وأضاف: "تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب وتعتبر هي السابعة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام، وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة".

المصدر: RT