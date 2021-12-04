التحالف العربي يوجه ضربات جوية لأهداف حوثية في صنعاء

أفاد مراسلنا في صنعاء بأن مقاتلات التحالف العربي في اليمن وجهت عدة ضربات استهدفت مناطق متفرقة في صنعاء.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن التحالف العربي استهدف بثلاث غارات حي النهضة، وحي مذبح بغارة واحدة.

ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف العربي بوقت سابق من اليوم عن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين في صنعاء.

وقال التحالف إنه دمر منصة إطلاق صواريخ بالستية مع مجموعة من الخبراء جنوب العاصمة اليمنية، بالإضافة لورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيّرات.

وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

المصدر: RT