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مصر.. ضبط مطلوب بـ35 قضية وبحوزته 50 كغ مخدرات

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مصر.. ضبط مطلوب بـ35 قضية وبحوزته 50 كغ مخدرات
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
الشرطة المصرية في القاهرة
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تمكنت القوات الأمنية المصرية من ضبط مجرم خطير مطلوب على ذمة 35 قضية وبحوزته 50 كغ من مخدر البانغو في دمياط.

وأفاد موقع "القاهرة24" بأن "معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط كشفت أن أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والذي يمتهن الصيد، ويقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، ومسجل جنائي سبق اتهامه في 35 قضية متنوعة، يتاجر في المواد المخدرة والأسلحة النارية يتخذ من بحيرة المنزلة بنطاق مديرية أمن دمياط مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي".

وأضاف أنه "عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزته 50 كيلو غرام من مخدر البانغو و9 أسلحة نارية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي".

 

المصدر: "القاهرة24" 

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