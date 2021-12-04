"فرانس برس": مقتل 9 أشخاص بغارة للتحالف العربي جنوب غربي اليمن

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول محلي يمني، أن 9 أشخاص قتلوا بضربة جوية للتحالف العربي استهدفت آلية عسكرية حوثية ليل السبت في تعز جنوب غربي اليمن.

وقال المسؤول في مديرية مقبنة إن الضربة استهدفت الآلية لدى مرورها على الطريق في المديرية الواقعة على بعد نحو 35 كم شمال غرب مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وأوضح أن "مركبة عسكرية حوثية كانت تمر عند إحدى الطرقات وصعد على متنها أربعة مدنيين قبل أن تتعرّض لقصف بالطيران من قبل التحالف، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم تسعة أشخاص".

من جهته، أكد مصدر طبي في المديرية حصيلة القتلى المذكورة، مشيرا إلى سقوط جريحين مدنيين كانا يسيران بالقرب من موقع الضربة.

المصدر: أ ف ب