الكاظمي والسفير الأمريكي يبحثان إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي في العراق

بحث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولير، إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي في العراق.

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وورد في بيان عن الحكومة العراقية أن "الكاظمي استقبل تولير والوفد المرافق له وبحثا سبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين".

وأضاف: "كما بحثا آخر ما تشهده المنطقة من تطورات أمنية وتم التأكيد على دور العراق المتنامي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين بحثا التقدم الحاصل في إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف في العراق وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي والانتقال إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين".

المصدر: RT