السعودية للصناعات العسكرية تدشن مشروعا مشتركا مع "فيجاك آيرو" الفرنسية وشركة "دسر"

تعرفوا على مشروعنا المشترك #SAMIFIGEAC مع شركة "فيجيك أيرو" الفرنسية وشركة "دسر" #رؤية_السعودية_2030

Learn about #SAMIFIGEAC, our Joint Venture to manufacture airframe components in partnership with @FigeacAero and @Dussur#SaudiVision2030pic.twitter.com/bF8ygzqCt6