السعودية للصناعات العسكرية تدشن مشروعا مشتركا مع "فيجاك آيرو" الفرنسية وشركة "دسر"

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية يوم السبت عن تدشين مشروع مشترك مع شركتي "فيجاك آيرو" الفرنسية و"دسر" السعودية لبناء مصنع لهياكل الطائرات في المملكة.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن تصل إيرادات المشروع المشترك إلى 200 مليون دولار بحلول 2030.

يسرنا الإعلان عن تدشين مشروع مشترك مع شركة @figeacaero الفرنسية وشركة @Dussur باسم #SAMIFegiac لبناء منشأة تصنيع عالي الدقة في المملكة لإنتاج مكونات هياكل الطائرات#رؤية_السعودية_2030 — الشركة السعودية للصناعات العسكرية (@SAMIDefense) December 4, 2021

وأفادت بأن رأسمال الشركة ينقسم بواقع 51 بالمئة للجانب السعودي و49 بالمئة للجانب الفرنسي.

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والشريك الوطني في مجال توطين الصناعات العسكرية، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة فيجياك أيرو FIGEAC AÉRO الفرنسية، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دُسر)، وتأسيس شركة "سامي فيجياك أيرو للتصنيع ذ.م.م." بهدف بناء منشأة تصنيع عالي الدقة في المملكة العربية السعودية لإنتاج مكونات هياكل الطائرات.

وتم الإعلان عن المشروع المشترك خلال منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي الذي انعقد على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية.

ويسعى المشروع المشترك إلى تطوير قدرات المملكة في صناعة هياكل الطائرات، بالإضافة إلى تدريب المهندسين والفنيين السعوديين للعمل كجزء من هذا المشروع، وأيضا تعزيز توطين صناعات الطيران العسكرية والمدنية تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

تعرفوا على مشروعنا المشترك #SAMIFIGEAC مع شركة "فيجيك أيرو" الفرنسية وشركة "دسر" #رؤية_السعودية_2030

Learn about #SAMIFIGEAC, our Joint Venture to manufacture airframe components in partnership with @FigeacAero and @Dussur#SaudiVision2030pic.twitter.com/bF8ygzqCt6 — الشركة السعودية للصناعات العسكرية (@SAMIDefense) December 4, 2021

وستركز المنتجات الأولية على تصنيع وتجهيز السبائك الخفيفة (الألمنيوم) والمعدن الصلب (التيتانيوم) لأجزاء الطائرات.

المصدر: وكالات