إعلام إسرائيلي: الجيش اللبناني يقيم أول سياج أمني على الحدود (فيديو)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن الجيش اللبناني يقوم منذ ساعات الصباح بإنشاء سياج لأول مرة على الحدود مع إسرائيل بالقرب من قرية المطلة.

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وحسب القناة الإسرائيلية، "يدور الحديث عن أول سياج تتم إقامته في النقطة التي تسلل عبرها متظاهرون لبنانيون قبل حوالي نصف عام خلال عملية حامي الأسوار إلى داخل إسرائيل".

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد أطلقت النار على المتسللين مما أدى الى مقتل أحدهم.

يشار إلى أن السياج الوحيد الذي يفصل بين البلدين هو إسرائيلي.

לראשונה: לבנון מקימה גדר בגבול עם ישראל. העבודות מתבצעות בנקודה בה עשרות מפגינים חדרו לישראל בימי מבצע שומר החומות. עד היום, הגדר היחידה בגבול לבנון הייתה גדר ישראלית | הפרסום של @rubih67https://t.co/XaMgSQ5Vf4pic.twitter.com/vZHYqnOGij — כאן חדשות (@kann_news) December 4, 2021

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"