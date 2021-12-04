مصرع طالب فلسطيني وإصابة آخرين في شجار أمام الجامعة الأمريكية بجنين (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، عن مقتل مواطن وإصابة العديد من الأشخاص في شجار أمام الجامعة الأمريكية بجنين، والدفع بتعزيزات كبيرة للمكان.

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وبحسب وكالة معا، فقد قتل الطالب طعنا، وأصيب 3 آخرون جراء الشجار، في حين أعلن مجلس اتحاد طلبة الجامعة العربية الأمريكية تعليق الداوم حتى إشعار آخر، على خلفية الحادثة.

هذا ونشرت وكالة "شهاب" الإخبارية مقطع فيديو أكدت أنه يعود لهذا الشجار.

#فيديو| لحظة طعن الطالب مهران خليلية في الجامعة الأمريكية بـ #جنين، حيث تم الاعلان عن وفاته فور وصوله للمستشفى pic.twitter.com/nEeZToHtxn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 4, 2021

المصدر: RT