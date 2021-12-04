بوتين: "روسيا الموحدة" قوة توحيد وكتلة برلمانية كبيرة موثوق بها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حزب "روسيا الموحدة" أكد بفوزه الكاسح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، دوره القيادي ومكانته كقوة سياسية توحيدية في البلاد.

إقرأ المزيد

وقال بوتين في خطاب متلفز وجهه إلى الاجتماع العام للمرحلة الثالثة من المؤتمر العشرين للحزب، اليوم السبت: "أعتقد أن حزب روسيا الموحدة أبلى بلاء حسنا في ظروف لا تخلو من صعوبات وغير معتادة في كثير من جوانبها من الحملة الانتخابية وواجه تنافسا شديدا ونزيها وفاز فوزا كاسحا بأغلبية كبيرة من الأصوات، وأثبت بذلك أنه يعد وبحق حزبا قياديا، حزبا للتمثيل الشعبي والأغلبية البرلمانية".

وهنأ رئيس الدولة أعضاء "روسيا الموحدة" بفوزه الانتخابي، مشيرا إلى أهميته الكبيرة لتنمية البلاد تنمية مستقرة وفعالة.

وتابع بوتين مخاطبا المشاركين في الاجتماع: "أود أن أشير بشكل خاص إلى الدور التوحيدي الذي يلعبه روسيا الموحدة كحزب برلماني، فأنتم تساهمون - على المستويين الفيدرالي والإقليمي على حد سواء - في توحيد القوى الوطنية المسؤولة حول أهداف وأولويات مشتركة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لسن قوانين جيدة ومطلوبة لدى المجتمع والمواطنين". وأضاف: "أعول دائما عليكم، على حزب روسيا الموحدة كقوة سياسية عظيمة وموثوق بها، وعلى مهنيتكم وقدرتكم في تحقيق الأهداف الطموحة التي نريد تحقيقها في السنوات القريبة القادمة في الأفق البعيد".

وجرت انتخابات التشكيلة الثامنة لمجلس النواب (الدوما) الروسي في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، وحصل "روسيا الموحدة" فيها على 324 مقعدا، لتتوزع سائر المقاعد النيابية كالآتي: الحزب الشيوعي (57 مقعدا)؛ حزب "روسيا العادلة - من أجل الحق" (27 مقعدا)؛ حزب "الناس الجدد" (13 مقعدا)؛ حزب "القاعدة المدنية" (مقعد واحد)؛ حزب الوطن" (مقعد واحد)؛ حزب النمو (مقعد واحد)؛ مستقلون (5 مقاعد).

المصدر: "تاس"