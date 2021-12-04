بعد هجمات "داعش".. اجتماع عسكري بين بغداد وأربيل لتأمين المناطق المشتركة (صور)

أفاد مراسل RT في العراق، بأن وفدا عسكريا من وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق وصل بغداد صباح اليوم.

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وذكر مراسلنا، أن الوفد الذي يترأسه أمين عام وزارة البيشمركة جبار ياور، وصل إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد.

وأضاف، أن الوفد التقى نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري.

وأشار مراسلنا إلى أن الاجتماع بين القيادات العسكرية سيبحث الهجمات الأخيرة التي شنها تنظيم "داعش" على قوات البيشمركة وتأمين المناطق المشتركة بين حكومتي بغداد وأربيل.

RT

RT

المصدر: RT