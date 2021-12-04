الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة تطال أسرى محررين
Reuters
Ronen Zvulun
عناصر من الجيش الإسرائيلي
تابعوا RT على
شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعه في بلدة صوريف بشمال الخليل، طالت 24 فلسطينيا معظمهم أسرى محررون.
ونشرت الصحافة الإسرائيلية صورة أشارت إلى أنها تعود لحملة الاعتقالات في صوريف.
في حين أفرجت السلطات الإسرائيلية عن المعتقلين، بعد خضوعهم لتحقيق ميداني.
المصدر: RT
تابعوا RT على
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.