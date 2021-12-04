الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة تطال أسرى محررين

شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعه في بلدة صوريف بشمال الخليل، طالت 24 فلسطينيا معظمهم أسرى محررون.

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ونشرت الصحافة الإسرائيلية صورة أشارت إلى أنها تعود لحملة الاعتقالات في صوريف.





في حين أفرجت السلطات الإسرائيلية عن المعتقلين، بعد خضوعهم لتحقيق ميداني.

المصدر: RT