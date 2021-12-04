"جسر مدريد".. موريتانيا والصين تقرّان مسطرة مشروع يحسّن الوجه الحضاري لنواكشوط

وقعت موريتانيا مذكرة تفاهم مع الصين حول مسطرة مشروع جسر ملتقى "طرق مدريد" في نواكشوط، في إطار جهود تحسين الوجه الحضاري لنواكشوط.

وقال وزير التجهيز والنقل الموريتاني محمدو امحيميد، إن إنجاز هذا الجسر سيساهم بشكل كبير في انسياب حركة المرور وتخفيف الاختناق وتحسين الوجه الحضاري للعاصمة نواكشوط.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديث وتطوير البنية التحتية للنقل الطرقي في البلاد بصفة عامة وداخل المدن، وعيا منها بالدور الذي تلعبه البنى التحتية في تعزيز التنمية وتقوية التنافسية الاقتصادية.

وشكر الوزير جمهورية الصين على تمويل هذا المشروع الذي وصفه بالهام، مشيرا إلى أنه سيساعد على تحسين النقل في موريتانيا.

من جانبه، قال السفير الصيني في موريتانيا لي باي جين، إن توقيع اتفاقية المشروع يشكل انطلاق أشغال الجسر، لافتا إلى أن البنى التحتية للنقل مهمة جدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد.

وكانت موريتانيا قد وقعت مع الصين في يناير 2018 على اتفاقية للتعاون الفني والاقتصادي بقيمة 300 مليون رمبى، أي ما يعادل مليار و650 مليون أوقية جديدة، سيخصص جزء منها لتغطية تكاليف إنشاء جسر الصداقة الذي سيتم بناؤه في الساحة المعروفة بساحة مدريد، لكن دراسة المشروع ظلت متعثرة.

ويشهد ملتقى الطرق المعروف شعبيا "كرفور مدريد" زحمة خانقة خاصة خلال أوقات الذروة، بسبب النمو المتسارع للعاصمة خلال السنوات الماضية.

المصدر: موقع "صحراء ميديا" الموريتاني