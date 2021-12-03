مذيع مصري ينتصر للسعودية ويهاجم قرداحي

قال المذيع المصري عمرو أديب إن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من منصبه، "جاءت متأخرة جدا".

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وعبر قناة mbc مصر، إحدى قنوات شبكة mbc التي تمولها السعودية، قال أديب إن وجود جورج قرداحي (في وزارة الإعلام اللبنانية) صار عبثيا، وذلك في إشارة منه إلى توصيف قرداحي للحرب في اليمن حين وصفها بأنه "عبثية" وهو موقف أدى إلى توتر في العلاقات بين لبنان والسعودية، وضغط على قرداحي لتقديم الاستقالة، وهو ما حصل اليوم.

وشن أديب هجوما على قرداحي، قائلا إن أكثر ما أزعجه هو أن قرداحي "لم يكن صادقا" في حديثه عن حرصه على مصالح اللبنانيين، قائلا إن قرداحي أراد من ذلك أن يظهر بمظهر البطل، "وفي نفس الوقت عايز الناس تغفر له"، ليستطرد: "بس أنا بقوله اللي اتكسر عمره ما هيتصلح، اللي موجود في ملفاتك التاريخية أكبر من كدة بكتير".

وفي المقابل امتدح أديب دول الخليج، قائلا: ""المشكلة أكبر منك يا جورج ولها جذور تاريخية، الخليج بتاع زمان انتهى والناس هناك بتاخد حق شعوبها وترد على الإساءة لمواطنيها".

يذكر أن أديب كان واظب على انتقاد قرداحي بشكل لاذع منذ أن بدأت تتفاعل "قضية" تصريحاته حول الحرب في اليمن، ورد الفعل السعودي الذي وصل حد التلويح بقطع العلاقات مع لبنان.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية