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الأردن.. الأوقاف تحقق بحادث إلقاء خطيب مسجد خطبة الجمعة وهو مصاب بكورونا

أخبار العالم العربي

الأردن.. الأوقاف تحقق بحادث إلقاء خطيب مسجد خطبة الجمعة وهو مصاب بكورونا
Reuters
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بدأت وزارة الأوقاف الأردنية التحقيق في أنباء متداولة عن إلقاء خطيب مسجد خطبة الجمعة وهو مصاب بكورونا.

ووجه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالأردن محمد الخلايلة، المعنيين في الوزارة إلى فتح تحقيق حول صحة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية من قيام إمام وخطيب بأحد المساجد التابعة لمديرية أوقاف أربد الأولى بالقاء خطبة الجمعة وهو مصاب بكورونا.

وجددت الوزارة في بيان التأكيد على ما جاء في تعاميم سابقة لمدراء مديريات الأوقاف بالمملكة وجميع كوادرها من أئمة وخطباء وإداريين وواعظات ومؤذنين بالالتزام باجراءات البروتكول كافة عند الإصابة بكورونا بما في ذلك الحجر المنزلي تجنبا لتعريض الآخرين للعدوى.

المصدر: "عمون"

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