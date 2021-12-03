البرهان: السودان لا يدعم "جبهة تحرير تيغراي" في إثيوبيا
رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان
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أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن بلاده لا تدعم "جبهة تحرير تيغراي" في إثيوبيا.
وقال البرهان في تصريحات لتلفزيون الحدث "سنحصل على أراضينا من إثيوبيا بالتفاوض وليس بالحل العسكري".
المصدر: "رويترز"
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