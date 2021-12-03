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البرهان: السودان لا يدعم "جبهة تحرير تيغراي" في إثيوبيا

أخبار العالم العربي

البرهان: السودان لا يدعم
رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان
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أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن بلاده لا تدعم "جبهة تحرير تيغراي" في إثيوبيا.

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وقال البرهان في تصريحات لتلفزيون الحدث "سنحصل على أراضينا من إثيوبيا بالتفاوض وليس بالحل العسكري".

 

المصدر: "رويترز"

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