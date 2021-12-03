مفتي مصر: القانون المصري يلزم بإخطار الزوجة بالزواج الثاني وإعطائها حق طلب الانفصال

قال شوقي علام مفتي مصر ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن القانون المصري يلزم بإخطار الزوجة بالزواج الثاني.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني أن القانون منح السيدة حق طلب الانفصال، حتى لو كانت زوجة واحدة.

وأشار علام إلى أن الطلاق هو علاج لعدم استمرار إمكانية الحياة بين الطرفين، مع ضرورة بذل المساعي الكثيرة جدا لأجل ألا تنهى تلك العلاقة الزوجية وفي حال الفشل يتم اللجوء إلى الطلاق.

وأشار إلى أن الطلاق الذي ينطق به الزوج، لا ينبغي أن ينطق به إلا في حال وجود مبرر قوي للطلاق وعند استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين.

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ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT