نقابة الأطباء في مصر تعلق على استغاثة طبيب مصري في جدة

كشف الدكتور مصطفى هاشم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر ومقرر لجنة العلاقات الخارجية، ملابسات احتجاز طبيب مصري في مركز شرطة بمدينة جدة السعودية.

وقال مصطفى في تصريح لموقع "القاهرة 24" إن النقابة العامة تسلمت منذ أسبوع خطاب استغاثة من طبيب يعمل استشاري إشاعة بأحد المستشفيات بمدينة جدة بالسعودية، يفيد بأنه محتجز بمركز شرطة بالمدينة لمدة شهر.

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وأوضح أن الطبيب ذكر في خطابه أسباب احتجازه، وهي تقديم المستشفى بلاغا في حقه وتحريض فنيي الإشاعة العاملين معه على الإدلاء بادعاءات كاذبة، معللا السبب حسب قوله بإجباره على الاستقالة وترك العمل.

وأشار إلى أن النقابة ليست على يقين مما أورده الطبيب، لذا عمدت إلى مخاطبة وزارة الخارجية والقنصليات المصرية بالسعودية منذ 3 أيام، للتدخل ومعرفة مدى حقيقة الادعاءات المقدمة وموقف الطبيب قانونيا من الشكوى، مؤكدا أن وجود مسؤولين من السفارة يسهم في سير الإجراءات بحيادية دون مجاملات.

وأكد أن النقابة لم تتلق ردا من الخارجية على خطابها حتى الآن، وأنه سيتم إجراء مقابلة مع مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصليات للوقوف على أبعاد المشكلة ودعم الطبيب المصري في جدة.

موقع "القاهرة 24" المصري