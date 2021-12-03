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الحوثيون يتهمون التحالف العربي "بقتل 18 مواطنا" بغارة جوية على تعز

أخبار العالم العربي

الحوثيون يتهمون التحالف العربي
Reuters
غارة للتحالف العربي على اليمن- أرشيف
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن "مقتل 18 مواطنا وجرح اثنين"، بغارة جوية للتحالف العربي على منطقة مغبنة في محافظة تعز.

وذكرت مصادر حوثية أن "الغارات التي شنتها مقاتلات التحالف يوم الجمعة كانت على قرية الحكيمة في عزلة براشة بمديرية مقبنة في تعز، وأسفرت عن مقتل وإصابة 20 مدنيا كحصيلة أولية".

وعلى صعيد آخر، أدان القيادي في "أنصار الله" محمد علي الحوثي "زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون /لبلدان الخليج/ والإعلان عن صفقة أسلحة بالمليارات بالتزامن مع الغارات الأخيرة على تعز".

وكتب على "تويتر": "نذكره (ماكرون) بأن دعواته للدول الأوربية لاستمرار بيع السلاح لدول تحالف العدوان المشارك فيه، يرتكب جرائم حرب بحق المواطنين والأطفال في محافظة تعز والتي يقال بأن الاحصائية الأولية لها هي 18 شهيد وعدد من الجرحى".

وبدأ اليوم ماكرون جولة دبلوماسية وتجارية تشمل الإمارات وقطر والسعودية، على رأس وفد يضم أكثر من خمسين من رجال الأعمال ومدراء المؤسسات.

وستستمر الجولة حسب الإليزيه حتى مساء السبت وسيلتقي خلالها قادة هذه الدول لتوقيع عقود هامة ومناقشة "المساهمة في استقرار المنطقة من البحر المتوسط إلى الخليج".

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وسبق أن أعلن الإليزيه أن فرنسا والإمارات اتفقتا على توريد 80 مقاتلة فرنسية الصنع من طراز "رافال"، إضافة إلى 12 مروحية نقل عسكري من طراز "كاراكال"، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 17 مليار يورو.

المصدر: RT

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