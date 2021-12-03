العراق.. العمليات المشتركة تعلن توسيع التنسيق بين الجيش والبيشمركة في 3 محافظات

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق توسيع التعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في محافظات ديالى وكركوك ونينوى، ما من شأنه الإيقاع بالإرهابيين.

وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني: "في محاولة كاذبة لإثبات الوجود لا يخدع فيها الإرهابيون إلا أنفسهم وفي منحى جبان يجسد مدى عجز داعش الإرهابي وأذنابه المنهزمة عن مواجهة قواتنا الأمنية والعسكرية في عموم التراب الوطني، ها هم يستهدفون قرية خضر جيجة بالقرب من جبال قرة جوغ، سقط نتيجته ضحايا من المدنيين العزل وعدد آخر من قوات البيشمركة".

وأضاف أن "التنسيق والتعاون الكبير مستمر بين قطعات الجيش العراقي وبين قوات البيشمركة في محافظات ديالى وكركوك ونينوى، وعلى طول مناطق الاهتمام الأمني المشترك، وسيأخذ أبعادا أوسع من أجل الثأر لدماء الشهداء والإيقاع بالإرهابيين وملاحقتهم في جحورهم وقطع اذنابهم".

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه "داعش" أمس الخميس على قرية خضر جيجة التابعة لسفح جبل قرجوخ إلى 13 قتيلا.

وأدى حادث انقلاب سيارة إلى مقتل أحد أفراد البيشمركة وإصابة 3 آخرين خلال قيامهم بنقل جرحى الهجوم.

وخلال الهجوم الذي شنه "داعش" على القرية اندلعت مواجهات بين مسلحيه من جهة والسكان والبيشمركة من جهة أخرى، حيث سقط عدد من المدنيين بينهم طفل بالإضافة إلى مقاتلين في البيشمركة.

المصدر: "رووداو"