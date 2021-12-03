السعودية تطلق منصة إلكترونية لحفظ سلالات الإبل وتوثيقها

دشنت السعودية يوم الجمعة منصة "وثقها" الإلكترونية لحفظ سلالة الإبل وتوثيقها في شبه الجزيرة العربية.

ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى الإبل التي تكتسب صفة "مزاين"، وتشارك في مهرجانات نادي الإبل، على أن تشمل المرحلة الثانية جميع الإبل في السعودية.

ويهدف مشروع "وثقها" إلى أن يكون النادي هو الرائد عالميا في تنظيم سلالات الإبل، وتوثيق سجلاتها، وبناء قاعدة بيانات، يتم من خلالها الربط الوراثي بين جميع السلالات، إضافة إلى بناء دراسة علمية مقارنة بين السلالات العربية الأصيلة والسلالات المستوردة بشكل علمي، ومواءمة الجهود البحثية المتعلقة بالإبل، والدعوة إلى تحسينها، وتهيئة بيئة واضحة لها.

وستحتوي المنصة على بيانات جميع ملّاك الإبل، إضافة إلى إصدار وثيقة إلكترونية عن كل متن من الإبل، يستطيع المالك من خلالها الدخول على جميع الوثائق التي تخص إبله، ومساعدة النادي في أداء مهامه أثناء المنافسات والمهرجانات التي يقيمها وينظمها بوجود سجلات واضحة وموثقة، وذلك لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني، إن "حفظ سلالة الإبل مهم جدا من أجل البائع والمالك أيضا، وقبل كل شيء المحافظة على هذه السلالات العريقة والنادرة في المنطقة كافة".

وأضاف: "يوجد هناك 11 فصيلة DNA مختلفة في الإبل، وربما نجد فصائل أكثر في قادم الأيام مع العمل المستمر والجهود الكبيرة".

المصدر: "سبق"