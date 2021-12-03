الأزهر: يوسف القرضاوي لم يعد يتجمل من أجل الإخوان

قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر أسامة الأزهري، إن "الدكتور يوسف القرضاوي لم يعد يتجمل من أجل جماعة الإخوان وينتقد أفكار سيد قطب".

إقرأ المزيد

وأضاف الأزهري أن "أكبر شاهد يقر ويعترف بأن مشروع سيد قطب مشروع تكفيري وينتقد ذلك المشروع هو الدكتور يوسف القرضاوي".

وعرض الأزهري خلال برنامج "الحق المبين" المذاع على فضائية "دي إم سي" مقطعا ليوسف القرضاوي ينتقد خلاله "أفكار سيد قطب صراحة".

وأضاف مستشار الرئيس أن "يوسف القرضاوي في كتابه ابن "القرية والكتاب.. ملامح سيرة ومسيرة" اعترف بذلك، يعني شهد شاهد من أهلها" مشيرا إلى أن "كبر سن الدكتور يوسف أدى به إلى أنه لم يعد يتجمل ولم يعد حتى يراعي الصياغة التي تقبل ويبدو أن هناك صراعا بين الأزهري الكامن بداخله والتنظيم الكامن بداخله".

وتابع: "القرضاوي يقول عن قطب: تكون هذا الفكر الثوري الرافض لكل من حوله وما حوله والذي ينضح بتكفير المجتمع وتكفير الناس عامة، وأقول إن مشروع حسن البنا بذر فكرة التكفير التي تحولت إلى نظرية متكاملة على يد سيد قطب".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT+القاهرة24